İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 05 Eylül 2024 / 00:01

İSTANBUL İLİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile satılacaktır.

İli : İstanbul

İlçesi : Gaziosmanpaşa

Mahallesi : Yenidoğan

Sokağı : Dar Sokak

Pafta No : -

Ada No : 1517

Parsel No : 22

Yüzölçümü : 321.00 m²

Belediye Payı : 191/321

Payına Düşen Alan: 191.00 m²

Cinsi : Arsa

Tapudaki Şerhler : Tapu Kaydında Bulunan Şerhler

Mülkiyetin Halihazır Durumu: Parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır

İmar Durumu : Bahse konu parselin de içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 10.05.2015 gün ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.2015 tarihli ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir. Ancak, söz konusu parselin de bulunduğu bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin 13.04.2015 tarihli 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde, Danıştay 14. Dairesinin 2015/5085 E. 2016/1057 K sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2016/3916 E. ve 2016/2663 E. Sayılı kararları ile söz konusu iptal kararının, sadece davacılara ait taşınmazlar yönünden onanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu parsel 31.01.2024 onanlı Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Yaklaşık 17,79 Ha'lık Alana İlişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Katlı konut Alanında kalmaktadır..



Tahmin edilen bedel : 7.640.000,00 TL

Geçici Teminat(%10) : 764.000,00 TL

Şartname bedeli : 4.000,00 TL



İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) Belediye Encümen salonunda ( Kat: 8) yapılacaktır. Tarih Saat Gün

İhalenin yapılacağı tarih : 18.09.2024 14:30 Çarşamba

İhale için son müracaat tarihi : 17.09.2024 16:30 Salı



İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir;

A-Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8-Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)



B- Tüzel kişi olması halinde;"

"1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı)."

"3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı."

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

"C- Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

Ç- Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. "

İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7. Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 05.09.2024 tarih ile 07.09.2024 tarihleri arasında Belediyemiz internet sitesi, Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.



İLAN OLUNUR



#ilangovtr BASIN NO: ILN02082821