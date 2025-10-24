Kaza, 02.15 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HVD 517 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 34 EFT 223 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 EFT 223 plakalı otomobil takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.