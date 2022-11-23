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Pitbullun ısırdığı 82 yaşındaki kadının bacağı kesildi

Üsküdar'da iki ay önce "pitbull" cinsi bir köpek tarafından ısırılan ve 15 kez operasyon geçiren 82 yaşındaki Yücel Ata'nın bacağı kesildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:45
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İstanbul Üsküdar'da Pitbullun ısırdığı 82 yaşındaki Yücel Ata'nın bacağı kesildi

Pitbullun ısırdığı 82 yaşındaki kadının bacağı kesildi
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Yücel Ata, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde 18 Eylül akşamı binanın önüne çıkarak yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen sahipsiz bir köpekle beraber "yasaklı ırk" olan "pitbull" cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı kurtarılan Ata, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi sürecinde doku nakli başta olmak üzere 15 kez ameliyat edildi.

Ameliyatlara rağmen eski sağlığına kavuşamayan Ata'nın yapılan operasyonla bacağı kesildi.

Pitbull köpeğin saldırısında bir bacağını kaybeden Yücel Ata'nın evde tedavisine devam ediliyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ata, namazını kıldıktan sonra yürüyüş yapmak için sokağa çıktığını, evinin önünde sokakta bir sahipsiz köpekle bir "pitbull" cinsi köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin saldırısının ardından yere düştüğünü anlatan Ata, "Herkese bağırdım, herkes başıma toplandı. Köpek her tarafımı ısırdı, iki ayağımı, iki kollarımı. O sırada kendimi kaybettim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." dedi.

"KÖPEK HER YERİMİ PARÇALADI"

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran Ata, "Köpek her yerimi parçaladı. Koptu bacağım. Bacağımı kestiler. 2 ay tedavi gördüm. Şimdi hala evde yatıyorum. Çok zor durumdayım, kendimi toparlayamıyorum, o gün bugündür yatıyorum." diye konuştu.

Ata, kendisine saldıran köpeğin sahiplerinin yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istedi.

"ANNEMİ KURTARMAK İÇİN BACAĞININ KESİLMESİNİ MECBUR KABUL ETTİK"

Oğlu Abdullah Ata ise pitbull cinsi köpeğin ilk önce sokaktaki birkaç kişiye saldırdığını, onların kaçabildiğini, daha sonra annesine saldırdığını söyledi.

Köpeğin tasmasız ve ağızlıksız sokakta gezdirildiğini ifade eden Ata, köpeğin annesine saldırdığını ve zarar verdiğini kaydetti.

Bacağının kesilmemesi için doku nakli yapıldığını ama olumlu sonuç alınamadığını anlatan Ata, şunları kaydetti:

"Doktorlar annemi yeniden ameliyata aldı. O sırada bizimle konuştular. Doktorlar, 'Annenin ayağını üç, dört defa temizleriz, dokuyu alırız ama anneni 6 ay içinde kaybetme ihtimalimiz var. Hastalığı bütün vücudunu sarıyor. Biz bacağı dizden alacağız (keseceğiz). Böyle bir karar verin. Ayağını alırsak yüzde 50, almazsak yüzde 100 hayatını kaybeder.' dediler. Kardeşlerimi aradım, artık mecbur kaldık, annemi kurtarmak için. Bacağı kesildi. Biz daha bunun helalliğini alacağız. Helallik almadık. Annemin haberi yok. Biz buna zor karar verdik, ne yapacağımızı şaşırdık. İlk başta biz karar veremedik, mecbur kaldık, artık annemi kurtarmak için ayağını aldırmaya... Annemin bundan birkaç gün sonra haberi oldu. Alıştıra alıştıra söyledik."

Hastanede enfeksiyon kapmaması için evde tedaviye devam ettiklerini söyleyen Ata, annesinin 3 kere kolundan, 12 kere de kurtarmak için bacağından ameliyat olduğunu, 13. ameliyatta bacağının kesildiğini belirtti.

Köpeğin sahiplerinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Ata, sürecin yasal yollardan takipçisi olacaklarını vurguladı.

Öte yandan "pitbull" cinsi köpeği gezdirdikleri tespit edilen Hakan Ç, Hüseyin Ç. ve Cafer P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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