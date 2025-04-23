İstanbul Valiliği'nden 'deprem' kararı! Yurttaşlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden 'deprem' kararı! Yurttaşlar dikkat

İstanbul Valiliği, deprem korkusu sebebiyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin kullanıma açıldığını duyurdu.

İstanbul bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. İstanbul'daki depremin artçıları devam ederken ilgili kurumlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valiliği, deprem sebebiyle okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin kullanımının vatandaşlara açıldığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

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