İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu'na izin yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu'nun yaptığı incelemeler sonucunda 2019 öncesi döneme ait iki ayrı projede toplam 416 bin dolara tekabül eden kamu zararı tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemeler ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından başlatıldı. İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen "İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi" isimli ihale izlendi. Bu ihale kapsamında İstanbul'da 39 farklı park ve çevre düzenleme projesi hayata geçirilmişti.

416 BİN DOLAR KAMU ZARARI

Yapılan teftişler sonucunda; "Çekmeköy Rahmi Demir Mesire Alanı" ve "Pendik Yaşam Korusu 1. Etap" projelerinde toplam 2 milyon 494 bin 11 TL tutarında kamu zararı oluştuğu belirlendi. Söz konusu tutar, tespit tarihindeki döviz kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 416 bin dolara tekabül ediyor.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

İBB yönetimi, belirlenen bu kamu zararından sorumlu olduğunu düşündüğü dönemin yöneticileri hakkında hem idari hem de adli soruşturma başlatılması için girişimde bulundu. Fakat İstanbul Valiliği, 22 Nisan 2020 tarihli yazısıyla söz konusu memurlar hakkında soruşturma yapılmasına izin vermemesi dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu gelişmenin ardından İBB, kamu zararının tahsili amacıyla İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hukuki sürece girişti. Davayla ilgili olarak 25 Haziran 2024 tarihinde bilirkişi raporu hazırlandı. Kamu zararının geri alınmasına yönelik hukuki sürecin halen sürdüğü aktarıldı.