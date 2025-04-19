İstanbul Valiliği'nden Taksim için ikinci karar

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirilmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ KARAR

Metro İstanbul tarafından istasyon kapatma kararına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada saat 15.00'ten itibaren kapatılması planlanan istasyonların kapanma saati 17.00 olarak güncellendi.

İlk duyuruda kapatılacağı duyurulan Şişhane istasyonunun ikinci anonsa göre kapatılmayacağı bildirilirken İstiklal Caddesi girişinin kapalı olacağı açıklandı.