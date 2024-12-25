İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Çok kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında fırtına beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında fırtına beklendiğini belirterek ilgilileri çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olasılıklara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, perşembe sabah saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) bekleniyor.

Valilik, meteorolojinin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olasılıklara dikkat çektiği uyarıyı da paylaştı. Fırtınanın ayrıca Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne civarında bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Çok kuvvetli geliyor

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