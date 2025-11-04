İstanbul’un havası kokuyor. Hava Kalitesi İndeksi(AQI) seviyesi 150-160'lara geldi. Sis ile beraber kirli hava sabah saatlerinde belirdi. Yüksek basınç etkisiyle son zamanların en kötü havasını yaşıyoruz. Meteoroloji ise Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağını belirtti.

İSTANBUL VE 7 İLDE HAVA KÖTÜ

1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan hava durumu servisi AccuWeather’in hava kirliliği raporunda anlık olarak İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Zonguldak ve Sakarya da hava kalitesi anlamında yüksek olduğu belirtildi. İBB’nin raporunda ise D100 karayolunda 140 seviyesinde hassas olarak belirtildi.

Uzman iklim bilimci Levent Kurnaz ise sosyal medya hesabı üzerinden 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu. Kurnaz, "Bugün hava İstanbul'da çok kötü. Sarı kötü ama idare eder, turuncu sağlık sorunu olanlar dışarıya çıkmasın, kırmızı kimse dışarıya çıkmasın demek. Morun ne demek olduğunu düşünmek istemem. Lütfen en azından dışarıya çıkarken maske takın" ifadelerini kullandı

AccuWeather’in hava kirliliği raporu

UZMANLARDAN TAVSİYE

Bu tür havalarda ise uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Astım ve kronik hastalığı olanlar için şu tavsiyeler yapılıyor:

Açık havadan kaçının.

Nefes almada boğazda tahriş hissedilebilir, ılık su tüketin.

Havadan kaçmak için evde kalın.

Baş ağrısı, halsizlik yapabilir.

Enerji için bal ve ılık su tüketin.

AİR QUALİTY INDEX/AQI NEDİR?

Belli bir bölgedeki hava kalitesinin karakterize edilmesi için ülkelerin kendi sınır değerlerine göre dönüştürdükleri ve kirlilik sınıflandırılmasının yapıldığı bu indekse Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) (Air Quality Index/AQI) adı veriliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde ise Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

SİS HADİSESİ

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu