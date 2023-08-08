İstanbul'da 2 ilçede denize girmek yasaklandı

Silivri ve Şile Kaymakamlığı, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sahil ve plajlarda 9 Ağustos Çarşamba günü denize girmeyi yasakladı.

Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "8 Ağustos - 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

8 Ağustos'ta Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam ettiği görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

Şile Kaymakamlığı ise yarın ilçede etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle denize girilmesini yasakladığını açıkladı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.