İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

İstanbul Maltepe'de, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Maltepe'de, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apart otelde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binanın ikinci katından yükselen dumanı gören otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip otelde konaklayan kişileri tahliye etti. Bu sırada bir kadın, kucağında evcil hayvanlarıyla beraber siyah dumanın arasından kurtarılırken, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Apart otel olarak kullanılan binada yangın sonrası hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

İstanbul'da 4 katlı apart otelde korkutan yangın

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