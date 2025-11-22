İstanbul Bahçelievler’de Temmuz ayında sahte polis kılığına giren iki şüpheli, yolsuzluk operasyonu bahanesiyle bir evi soydu.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Edinilen bilgiye göre, polis yelekleri giyip cerrahi maske takan şüpheliler gece saatlerinde Gülay K.’nın kapısını çaldı.

Kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar, ev sahibine “5. dalga rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıyoruz” diyerek sahte arama kararını gösterdi.

Eve giren Ali B. ve Recep B. adlı şüpheliler, içeride bulunan ve yaklaşık 250 bin lira değerinde para ile ziynet eşyası içeren çelik kasayı alarak kaçtı.

Kasanın kendisine ait olmadığını, amcasına ait olduğunu belirten Gülay K., şikâyetçi oldu.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Ali B. ve Recep B. yakalanarak gözaltına alındı.