İstanbul'da belediyelerden vatandaşa soğukta çorba ve çay ikramı

Kartal, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Beykoz, Çatalca, Sancaktepe belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda belediye özellikle soğuk havanın etkili olduğu akşam ve sabah saatlerinde bu hizmeti sundu.

Soğuk ve kar İstanbul’da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Salı günü 9 ilçede, çarşamba günü de il genelinde okulların tatil edildiği kentte bugün de aralıklarla kar yağışı sürdü.

ÖNLEMLER ETKİLİ OLDU

Özellikle kentin batısı ve kuzeyindeki ilçelerde etkili olan kar yağışı yüzünden trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı İBB'nin aldığı önlemler etkili oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çağrısına uyan çok sayıda yurttaş özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşımayı tercih etti. Diğer çalışma günlerinde yüzde 70-80'leri gören sabah trafiği bu sabah yüzde 50'lerde seyretti. Gün içinde de diğer çalışma günlerine nazaran rahat bir trafik olduğu gözlendi.

SOĞUK HAVADA SICAK ÇORBA VE ÇAY İKRAMI

Kartal, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Beykoz, Çatalca, Sancaktepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye de ‘Mobil İkram Aracı’ ile vatandaşlara sıcak çorba ve çay sundu. Kartal'da sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal’da özellikle ulaşım aksının en yoğun olduğu Kartal Metro ve Soğanlık Metro durakları çıkışlarında hizmet vermeye başlayan ekipler, işlerine giden ve yoldan geçen vatandaşlara ikramda bulundu.