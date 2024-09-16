İstanbul'da bomba alarmı. Paketten çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da bomba alarmı. Paketten çıktı

İstanbul'da, Sultangazi Meydanı'nda şüpheli bir pakette el yapımı bomba ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sultangazi'de hurda toplayan bir kişi, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen hurdacı, Sultangazi Meydanı'nda polis ekiplerine durumu bildirdi.

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Polis ekipleri ihbarı yapan şahsı ifadesini almak üzere karakola götürürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

Sultangazi Meydanı'nda titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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