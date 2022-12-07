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Esenyurt’ta skandal iddia: Hastasını uyuşturucu bağımlısı yapıp 700 bin TL'sini aldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde özel bir tıp merkezinde çalışan doktor, iddiaya göre böbrek ağrısı şikâyetiyle tedavi olmaya gelen hastasını morfin bağımlısı haline getirdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:49
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İstanbul'da Esenyurt’ta skandal iddia: Hastasını uyuşturucu bağımlısı yapıp 700 bin TL'sini aldı

Esenyurt’ta skandal iddia: Hastasını uyuşturucu bağımlısı yapıp 700 bin TL'sini aldı
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İHA'nın haberine göre; Hastaya evinde, tıp merkezinin otoparkında morfin enjekte eden doktor, yaklaşık 700 bin TL parasını aldı. Bağımlı hale gelen ve sözde tedaviyi karşılayabilmek için borç batağına saplanan hasta, avukatı aracılığıyla şikâyetçi olduğu bildirildi.

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinde yaşandı. İddiaya göre E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.

Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti.

Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan süreci anlatan Erol Y., “Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, ‘Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım’ dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL’ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. ‘Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek’ böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu” ifadelerini kullandı.
Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise “Esenyurt’ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vaat edilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi. Daha sonra rahatsızlığının artması sonucunda aile durumu fark edip, bunun ilaç olmadığını bağımlılık yapan bir madde olduğunu tespit edip, ilgililer hakkında şikayette bulundular” diye konuştu.

İddiaya konu olan tıp merkezi ise yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.

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Basta adam olsa bukadar i at kosturmaz memlekette
7.12.2022 12:45
Holladalimi bu dokdor normalde butur seyler abd yada holladada olur yabancilara karsi artik bazi kanun cikarmalari zamani geldi de geciyor bile  
 
Tekin Ertürk
7.12.2022 12:02
Eee, bunda ne var? Akp ve mhp seçmeni yıllarca uyuşturulmadı mı? Uyuşturulmuş olmasalardı, yüce Kuran'ı okuyup, tövbe ederler ve bir daha o partilere oy vermezlerdi.  
 
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