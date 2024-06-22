İstanbul'da evinden çıktı! Tam 1 buçuk metre... Emniyet bastı

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.

Ayrıca bu kişinin timsahı tasmayla gezdirdiği ve bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin evinde yapılan aramada timsahın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli A.P, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Timsah ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.