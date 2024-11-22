İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi

Kaynak: İHA
İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi

Beylikdüzü'nde bir adrese düzenlenen baskınında 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu serasına çevirdiği evine arama yapıldı. Aramada 5 gram marihuana, 6 kök saksı içerisinde uyuşturucu madde bitkisi, 3 adet led aydınlatma ışığı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ekipleri Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda S.M. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 35 gram marihuana, 6 kök saksı içerisinde uyuşturucu madde bitkisi, 3 adet led aydınlatma ışığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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