İstanbul’da hurda evi 635 bin TL’ye satışa çıkardılar. Banyo ve tuvaleti yok

Düzenleme: Ayşe Memiş
İstanbul’da hurda evi 635 bin TL’ye satışa çıkardılar. Banyo ve tuvaleti yok

Konut fiyatlarının patlamasının ardından İstanbul’da 635 bin TL’ye satılan hurda ev pes artık dedirtti.

Türkiye genelinde konut fiyatları artış gösterdi. Konut Kredi faizlerinin yükselmesiyle konut almak hayal oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle ay sonunu getirmeye çalışan dar gelirli vatandaş ya kirasını ödeyemiyor ya da ev satın alamıyor.

BANYO VE TUVALETİ YOK 635 BİN TL

İstanbul Eyüp’te sahibinden satılığa çıkarılan hurda bir evin fiyatı sosyal medyayı salladı. Tuvaleti ve banyosu olmayan bodrum kat hurda ev 635 bin TL’ye satılığa çıkarıldı.

Evin odalarının depo benzeri alana benzemesi, havasız, rutubetli yıkık olması dikkatlerden kaçmadı.

Evin her yerinin örümcek ağlarıyla sarıldığı ve mutfağının mutfağa benzemediği de görüldü. İlanda ise evin caddeye ve toplu taşımaya yakın olduğu, sağlık ocağına yakın olduğu belirtiliyor.

Ayrıca ilanda hurda evin ister depo ister ev olarak kullanılabileceği de yazıyor.

YORUM YAĞDI

Video sosyal medyada art arda beğeni toplarken paylaşım da aldı. Videoya gelen bazı yorumlar:

Arsa payı yüksekse, uzun vadede kazandırır aslında.

depreme dayanıklı da görünüyor harika bir sanat eseri

Bir boya bir temizlik. cillop.Devamı mülk sahibinin zevkine kalmış

Bence Eyüp için bedava, baya büyük görünüyor. Arsa gibi düşünün

Tövbeler olsun ne gördük biz şimdi böyle.

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