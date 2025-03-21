İstanbul'da 'İmamoğlu' ablukası! İşte trafiğe kapatılan yollar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'daki önlemlere bir yenisi daha eklendi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, aldığı önlemlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

21 Mart Cuma günü saat 14:00 ila 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00 arasında trafiğe kapatılacak yollar;

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif yollar:

- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu