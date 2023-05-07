İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayanlara operasyon

İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik hazırladıkları tespit edilen 7 şüpheli yapılan operasyonlarla yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayanlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik hazırladıkları tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kimlik ve pasaport yapımında kullanılan malzeme ile dijital materyaller ele geçirildi.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport ve kimlik belgelerine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğraflarının olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(Kaynak: DHA)

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