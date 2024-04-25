İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu

Kaynak: AA
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu
İstanbul’da kaçak ilaç üretimine dair operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, ilaçlarda sahtecilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda müdürlüğe bağlı ekipler, 16 iş yeri ile 20 ikamette ruhsatsız bir biçimde depolanmış sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar, tıbbi cihaz ve materyaller barındırıldığını tespit etti.

Ekipler tarafından tespit edilen ikametlere 15 Nisan tarihinden itibaren operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, operasyon kapsamında 16 şüpheliyi yakaladı.

İkametlerde yapılan denetimlerde soğuk zincire tabi olan alerji testi, dolgu malzemesi, botoks, kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon ilacı ile cinsel hastalıkların iyileşmesinde kullanılan malzemeler polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

İstanbul’da emniyette devam eden işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanırken, 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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