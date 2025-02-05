İstanbul'da kaçak midye avcılarına operasyon! Gözaltılar var

Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahil kesiminde gece saatlerinde kaçak midye avcılığı yapılan bir tekne sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dur ihtarında bulunarak tekneyi durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler tekneleriyle Büyükçekmece Güzelce mevkisine doğru kaçmaya başladılar.

Polis ekipleri, karadan takip ederek sahil güvenlik ekiplerine destek verdi. Polisler, kaçan tekneye havaya uyarı ateşi açarak durmalarını sağladı. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu tekne durduruldu ve teknede bulunan A.G, M.G, E.G. ve F.A. gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyete götürülerek ifadeleri alındı ve haklarında gerekli işlemler başlatıldı. Kaçak midye avcılığına yönelik yapılan bu başarılı operasyon, bölgede benzer durumların önüne geçilmesi amacıyla sürdürülen sıkı denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Polis ekipleri ile teknedeki şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ve havaya uyarı ateşi açıldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.