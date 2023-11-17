İstanbul'da kar yağacağı tarih belli oldu. Atkıları bereleri dolaptan çıkarın

Bitmek bilmeyen yaz mevsimi ve kuraklığın ardından megakent İstanbul’a karın ne zaman yağacağı belli oldu.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da kar yağacağı tarih belli oldu. Atkıları bereleri dolaptan çıkarın

İstanbulluları kuraklıktan kurtaracak günler başlıyor. Uzun süredir kuraklık tehlikesi altında olan megakent sonunda bu tehlikeden kurtuluyor. Sosyal medyada çokça popüler olan meteoroloji sayfası ‘Hava forum’, milyonlarca vatandaşın beklediği haberi sonunda sosyal medya hesabından duyurdu.

Siteden yapılan paylaşıma göre bu Pazar sabahı etkili olacak Karayel ile birlikte İstanbul’da kar tanelerinin havada uçuşması muhtemel.

Meteoroloji Genel müdürlüğünün ise yayınladığı verilere göre ise önümüzdeki 5 günlük süreçte en soğuk gün Pazar olarak gözüküyor.

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Pazar günü İstanbul’da hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

‘Hava forum’ sitesi ise Pazar günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde Karayel’in esmesi ile havalarda kar taneleri görülebilecek.

Kar yağışının gelme haberi uzun süredir yağışlardan da mahrum kalan İstanbulluların içine su serpti.

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BOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin en önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

YERLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu devam edeceği öğrenildi.

KARS’TA KARTOPU SAVAŞLARI

Ülkenin batı bölgesinde kar haberleri yavaş yavaş gündemde yerini almaya başlarken Doğu bölgesinde vatandaşlar kartopu savaşlarına başladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağmur bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Yerleri tutan kar’ı gören vatandaşlar araç ile seyir halindeyken arabalarını durdurup kartopu oynadı.

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