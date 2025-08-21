İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beylikdüzü’nde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce orta refüje, ardından bir ağaca çarparak takla attı. Sürücü araçta sıkıştı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadının takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntüler de kameraya yansıdı.

İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

İstanbul’da kaza paniği! Yaya saniyelerle kurtuldu

Son Haberler
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı