İstanbul’da korkunç kaza! Otomobil kaldırımdaki kişiye çarptı: Ölü ve yarılar var

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Murat Çakır kullandığı 34 YS 4049 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Savrularak kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Aıman Zrık'a (19) çarptı. Ardından da takla atarak bir fabrikanın önüne devrildi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Aıman Zrık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Murat Çakır ve yolcu koltuğunda oturan Efe Çakır ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil de çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Abdurrahman Oryiğit, Araç kaldırıma çarptı. Ambulanslar geçmeye başladı. Araba takla attı. Kaldırımdayken çocuğa çarpmış diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.