İstanbul’da korkunç kaza. Üst yoldan D-100'e otomobil düştü

DHA'nın haberine göre, Zeytinburnu'nda üst yoldan D-100 yan yola otomobil düştü. Topkapı istikametinde meydana gelen kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı. Araçtaki bir kişi yaralanırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Topkapı istikametinde meydana gelen kaza sonrası yan yolun ulaşıma kapandığı, araçtaki bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
DHA'nın haberine göre, Zeytinburnu'nda üst yoldan D-100 yan yola otomobil düştü. Topkapı istikametinde meydana gelen kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı. Araçtaki bir kişi yaralanırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.