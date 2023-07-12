İstanbul’da korkunç kaza. Üst yoldan D-100'e otomobil düştü

Topkapı istikametinde meydana gelen kaza sonrası yan yolun ulaşıma kapandığı, araçtaki bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul’da korkunç kaza. Üst yoldan D-100'e otomobil düştü

DHA'nın haberine göre, Zeytinburnu'nda üst yoldan D-100 yan yola otomobil düştü. Topkapı istikametinde meydana gelen kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı. Araçtaki bir kişi yaralanırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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