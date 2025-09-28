Kütahya'da 5.4'lük deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da 5.4'lük deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Kütahya'da saat 12:59'da 5.4'lük deprem meydana geldi. AFAD Kütahya'daki depremin merkez üssünü Simav olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremi 5.5 olarak açıkladı. Depremin yerin 8.4 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

deeeee.png

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama geldi. Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama çalışmaları başlattığını duyurdu.

Yerlikaya'dan gelen açıklama şöyle

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

vveee.png

AYRINTILAR GELİYOR...

Öte yandan uzmanlar vatandaşları sık sık sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

Son Haberler
Arda Güler'in derbi performansı gündem oldu: "İlk yarıda kahraman, ikinci yarı kara leke!"
Arda Güler'in derbi performansı gündem oldu: "İlk yarıda kahraman, ikinci yarı kara leke!"
Çin’in yeni uydusu ‘Fengyun-3 08’ yörüngede: Gökyüzünü izleyecek!
Çin’den yeni hamle: Fengyun-3 08 devrede!
Kütahya'da 5.4'lük deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Kütahya'da 5.4'lük deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
AKP'de 6 istifa daha! Ünlü gazeteci duyurdu
AKP'de 6 istifa daha! Ünlü gazeteci duyurdu
Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu