Kütahya'da 5.4'lük deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da saat 12:59'da 5.4'lük deprem meydana geldi. AFAD Kütahya'daki depremin merkez üssünü Simav olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremi 5.5 olarak açıkladı. Depremin yerin 8.4 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama geldi. Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama çalışmaları başlattığını duyurdu.

Yerlikaya'dan gelen açıklama şöyle

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Öte yandan uzmanlar vatandaşları sık sık sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.