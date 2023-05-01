İstanbul'da platonik aşık dehşeti

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan A.U'ya platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. A.U.'nun evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince önce A.U.yu sonra da kendini vurdu. Her ikisi de hayatını kaybetti.

İstanbul'da platonik aşık dehşeti

DHA'nın haberine göre, olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.'nun evine gitti.

A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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