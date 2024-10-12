İstanbul'da uçaklar CB bulutları nedeniyle havada kaldı

Kaynak: İHA
İstanbul'da uçaklar CB bulutları nedeniyle havada kaldı

İstanbul’u etkisi altına alan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, elektrik yüklü bulutlardan yüzünden İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının sonrasında İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçak trafiğini de etkiledi. Şiddetli sağanak yağmur ve elektrik CB Bulutları yüzünden İstanbul Havalimanı’na için alçalan uçakların pilotları bulutlardan kaçmak için havada tur atmak zorunda kaldı.

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VALİLİK UYARI YAYINLADI

İstanbul Valiliği yaptığı uyarıda meteoroloji bilgilerine göre, bu akşam 21.00’a kadar, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklamıştı. Valilik İstanbulluları ani sel, su baskın, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarmıştı.

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