İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.(AA)
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