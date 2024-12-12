İstanbul'da yaşamak her babayiğidin harcı değil. Asgari ücretin 4,5 katına dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı, kasım ayında dev şehirde yaşamanın maliyetini açıkladı.

İPA'nın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin kasım ayında yaşam maliyeti yüzde 2,68 artış gösterdi. İstanbul Planlama Ajansı megakentteki yaşam maliyetini 75 bin 717 lira olarak açıkladı. Ocak ayında dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 53 bin liraydı.

İşte rakamlarla 4 kişilik bir ailenin aylara göre artışı:

İPA'nın rakamlarına göre aylık bazdaki artış, son altı ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlarda yer aldı. Haziran ayından bu yana aylık artış yüzde 3,25'ten başlayıp, sırasıyla 4,76; 3,58; 3,62 ve 3,23 olarak kayıt altına alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu kasımdaki aylık enflasyonu yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak ölçülmüştü.

Kasımdaki yaşam maliyeti, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,43'lük bir artış anlamına geliyor. İşte artışı gösteren rakamlar:

Temel tüketim maddelerinde yıllık bazda en dikkat çeken artışlardan biri et ürünlerinde oldu. Et ürünleri bir yılda yüzde 72,37 zamlandı.