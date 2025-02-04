İstanbul'da yaşamak lüks oldu! Aylık maliyet korkunç gerçeği gözler önüne serdi

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşam maliyeti 2024 yılı Ocak ayına göre 56,21 oranında arttı. İPA, İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yılın ilk ayında yaşam maliyetini 82 bin 880 lira olarak açıkladı.

İPA aylık bazda sürdürdüğü Yaşam Maliyeti başlıklı araştırmanın ocak ayı sonuçlarını açıkladı. İPA Yaşam Maliyeti sonuçlarını sosyal medya hesabı X’den duyurdu.

Yapılan araştırmaya göre, 2024 yılı ocak ayına göre yaşam maliyeti 56,21 oranında arttı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin yılın ilk ayındaki yaşam maliyeti 82 bin 880 lira olarak hesaplandı.

Temel tüketim maddelerinde önemli fiyat artışlarının saptandığı belirtildi. En çarpıcı artış oran yüzde 67,43 oranında bebek mamasında olurken, yüzde 55,10 oranında ise et-kıymada oldu. Ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28, sütteki artış ise yüzde 42,54 oldu. Yıllık bazda dikkat çekici artışlardan biride yüzde 92,48 oranında tıraş malzemelerinde yaşandı.