İstanbul’da yaşamanın maliyeti dudak uçuklattı. Yaşamak bu değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, ekim ayı yaşam maliyeti araştırmasını yayımladı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti dudak uçuklattı. Yaşamak bu değil

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 arttı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45 bin 956 lira olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK ARTIŞ ZEYTİNYAĞINDA

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Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışı zeytinyağında yaşandı.

Zeytinyağı fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 145,8 artış gösterdi.

Fiyatı en çok artan diğer kalem ise temizlik ürünleri oldu. Temizlik ürünlerindeki artış ise yüzde 120,47 olarak kayıtlara girdi.

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