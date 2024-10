İstanbul'daki çiftte vahşete siyasilerden ilk tepki!

Fatih'te Şüpheli, Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı A.H'yı daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U’yu vahşice katletti. Şüpheli olayın ardından intihar etti. Siyasi partilerden de olaya ilişkin tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul’da vahşi bir cinayet olayı yaşandı. Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı A.H'yı başını keserek öldüren şüpheli, daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U ile Fatih'te buluştu. Birlikte surların tepesine çıktığı İ.U'nun da başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, olayın ardından intihar etti. Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlenmişti.

Olaya ilişkin siyasi partilerden açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesine tepki gösterdi.

ÖZEL: SÖZDE ZAFİYET SİYASİDİR, POLİTİKTİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum. Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır. Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zafiyet siyasidir, politiktir"

DERVİŞOĞLU: 'ERDOĞAN'I VE YÜCE MECLİS'İ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bugün iki genç kızımız bir cani tarafından vahşice katledildi, başka bir evladımız iki sapık tarafından tacize uğradı. Güvenlikten adalete, barınmadan beslenmeye kadar Türkiye'nin her yerine sirayet eden yangın, artık kan dondurucu manşetler ile hayatlarımızı altüst ediyor. Hepimizi kahreden haberlerin daha detaylarını öğrenemeden bambaşka bir vahşet haberi ile güne başlıyoruz. Devletin asli görevleri olan; adalete, güvenliğe ve huzura hasret bırakıldık. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ve Yüce Meclis'i göreve çağırıyorum. TBMM çatısı altında hayata geçirilecek yasal ve kurumsal düzenlemeler hususunda İYİ Parti olarak gereğini yapacağız" dedi.

YAVAŞ: ADALETİ SAĞLAMAK GELECEK NESİLLERE EN BÜYÜK BORCUMUZ OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş X hesabından yaptığı paylaşımda, ”Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum” söyleminde bulunurken, Bu topraklarda adaletin, vicdanın, insanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak. Başka bir Türkiye, birlikte mümkün. Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ YÖNETENLERİN BOYNUNUN BORCUDUR

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ise olaya ilişkin sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği gönderide şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da yaşanan olayların her bir detayı canımı ayrı ayrı yakıyor... Hayatının baharında aramızdan koparılan gencecik 2 kız çocuğu, acılı bir annenin şahit oldukları, gözü dönmüş canavarların sokaklarımızda elini kolunu sallayarak gezebiliyor olması... Öncelikle evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum... "Sadece sokakta yürüdüğü için" insan denilemeyecek bir varlığın tacizine uğrayan kızımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüphesiz ki; bu vahim olaylar ve maalesef her gün bir yenisini duyduğumuz, kimi zaman kadınları, kimi zaman çocukları hedef alan canilikler, ne yazık ki artık bir toplumsal travmaya dönüşmüş durumda. Üstelik, kadınların can güvenliğinden emin olmadığı, ailelerin çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu ve ne acıdır ki 15 yıl önce acımasızca katledilen Münevver'in katilinin kaçıp kaçmadığına dair bile bugün hâlâ bitmeyen bir şüphenin yaşandığı ortamda; ne bu olayları durdurabiliriz, ne de bu travmayı aşabiliriz... Milletimizin içinde yaşadığı düzene karşı, söze ihtiyaç bırakmadan ruh hâline yansıyan işaretleri okumak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin boynunun borcudur...”

YAYIN YASAĞI GELDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı. Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.