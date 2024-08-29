Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sefaköy'de 2 metrobüsün çarpıştığı kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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