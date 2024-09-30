İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı

İstanbul'da gece başlayıp sabaha kadar yağmur yerini öğleden sonra güneşe bıraktı. 18 dereceye kadar düşen sıcaklık öğleden sonra 18 dereceye çıktı.

İstanbul'da 24 saatte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Pazar günü yazdan kalma havanın tadını çıkaran İstanbullular gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla sonbaharın etkisini hissetmeye başladı.

İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. İstanbul'da dün hava sıcaklığı yer yer 30 dereceye kadar çıktı.

İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı

Sağanak yağış ve poyraz Pazar gece saatlerinden itibaren kentte etkili oldu. İstanbullular yeni haftanın ilk gününe serin bir havayla uyandı. Pazar günü yaz havasının tadını çıkaranlar, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren sonbaharın etkisini hissetmeye başladı.

İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı

İSTANBUL BOĞAZI, ÇAMLICA CAMİİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düşmesiyle gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bulutlar arasında kalan İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son Haberler
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike