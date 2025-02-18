İstanbullular dikkat kara kış geliyor! Valilik tarih vererek uyardı

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları uyardı. Vali Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.



✅ Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,

✅ Araçlarda kış lastiği kullanılması,

✅ Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması,

✅ Toplu taşıma… — Davut GÜL (@gul_davut) February 18, 2025

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, Araçlarda kış lastiği kullanılması, Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.

Resmî duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir.