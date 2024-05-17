İstanbullular dikkat. Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullular dikkat. Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği eylemden dolayı bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği eylem kapsamında bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstabul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre yarın, Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapalı olacak.

Alternatif güzergahların ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, ve Atatürk Bulvarı olacağı aktarıldı.

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