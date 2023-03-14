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Fatih Tekke'den flaş açıklamalar

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 00:53
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İstanbulspor Sivasspor maçının ardından Fatih Tekke konuştu

Fatih Tekke'den flaş açıklamalar
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İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Sivasspor maçından sonra çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

"Çok zor bir karşılaşmaydı. Sivasspor beklentimizin dışında, 6 rotasyonla oyuna başladı." diyen Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Ön alan baskısı ile karşılaşmada başarılı olduk. Öne geçmemiz çok önemliydi. Rakibimizin çok pozisyonu vardı diyemeyeceğim. Ciddi bir geçiş takımı. Topu daha çok onlara verdik. Bu da plan dahilindeydi. Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım. Çok ciddi mücadele verdiler. 3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Bu da bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Oyuncularım çok ciddi mücadele verdi. İki takımı da tebrik ederim."

Kalan haftalarda işlerinin zor olduğunu söyleyen Tekke, "İyi gidiyoruz ama işimiz çok zor. Ligdeki sıralama ile ilgilenmiyorum. Galip gelebileceğimiz maçları kazandığımızda çok zor olan bir şeyi yani ligde kalmayı başarmış olacağız. Şu an hiçbir şeyi başarmış değiliz. Ancak galibiyet oyuncularım ve camia adına sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

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