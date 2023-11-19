İstanbul'un bir ilçesinde okullar tatil edildi

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle Şile'de okullar tatil edildi.

İstanbul'un bir ilçesinde okullar tatil edildi

İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı, yollar göle döndü.

Dere suyunun aniden yükselmesiyle taşkın yaşandı. Yaşanan taşkın sonrası dere bölgesi sular altında kalırken, bölgedeki restoran ve kafelerde hasar meydana geldi.

Yaralanan ya da mahsur kalanın olmadığı taşkın sonucu bölgedeki iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

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