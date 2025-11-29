Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece 01.06'da 3.1'lik deprem meydana geldi. Depremin şiddeti küçük de olsa vatandaşları tedirgin etti.

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından da 3.2 olarak ölçülürken, Deprem Jeolojisi Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2 YILDIR OLANLAR HAZIRLIK EVRESİ

Yaşanan depremin ardından paylaşımda bulunan Dr. Ramazan Demirtaş, sarsıntıya sebep olan fayın Kuzey Anadolu Fay Zonunun Güney kolunda yaşandığını ifade etti.

Depremden sonra 1065 yılında Geyve'de meydana gelen depremi hatırlatan Dr. Ramazan Demirtaş, 3.1'lik sarsıntıyı "hazırlık evresi" olarak değerlendirdi.

İznik - Mekece segmentinin doğu ve batısında, Pamukova'dan Gemlik Körfezine uzanan hatta, 70 kilometre yarıçaplı alandaki yerleşimler için uyarılar yapan Demirtaş, son 2 yıldır yaşanan küçük çaplı depremlerin izlenmesi gerektiğini vurguladı. Demirtaş bu hat üzerindeki yapıların depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

DEPREM UZMANI AÇIKLADI

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde,

'Deprem KAFZ'nun Geyve segmenti ile İznik-Mekece segmenti arasında, en son 1065 yılında deprem üreten 965 yıldır deprem üretmeyen İznik-Mekece segmentinin HAZIRLIK EVRESİ depremlerinden birini temsil etmektedir.

İznik-Mekece segmentinin doğu (Pamukova) ve batı (Gemlik Körfezi) komşu segmentlerde son 2 yıldır olan hazırlık evresi depremler yakından izlenmeli ve İznik-Mekece merkezli 70km yarıçaplı alanda kalan kentler depreme hazır hale getirilmelidir.'