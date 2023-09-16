İstanbul’un göbeğinde sığınmacı kaçaklara destek mitingi yaptılar

ÖZGÜR-DER adındaki bir oluşum, bugün İstanbul'un göbeğinde sığınmacı işgaline destek mitingi düzenledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’un göbeğinde sığınmacı kaçaklara destek mitingi yaptılar

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) isimli bir oluşum, İstanbul Saraçhane'de Türkiye'ye uygulanan 'Sessiz İstila'yı destekleyen bir miting düzenledi. Mitingde Kelime-i Tevhid bayrakları açan oluşum, Türkiye'de mülteci istilasına karşı çıkanlara tepki gösterildi.

ÖZGÜR-DER isimli bir oluşum, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda bugün saat 17:00'de sözde 'ırkçılığa hayır' mitingi düzenledi. Mitingde, ırkçılık karşıtlığı adı altında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler savunulurken, Türkiye'nin işgaline karşı çıkan Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'da hedef gösterildi.

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