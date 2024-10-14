İstanbul'un tekstil devi iflasla boğuşuyor. New York ve Roma'ya açılmayı planlıyordu

İstanbul'un önde gelen tekstil markalarından biri olan Granz Moda, konkordato ilan ederek mali zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Yurt içinde Fatih’te iki prestijli mağazası bulunan Granz, uluslararası pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda New York ve Roma gibi büyük şehirlerde mağaza açmayı planlıyordu.

Ancak, global ekonomik krizin etkileri, birçok yerel üreticiyi olduğu gibi Granz'ı da olumsuz etkiledi.

Granz Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, alacaklarına karşılık olarak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin talebini kabul ederek konkordato ilanını onayladı. Bu süreç, Granz Moda'nın idaresine kayyım atanmasıyla devam edecek.

Granz Moda, yıllardır kaliteli ve şık giyim koleksiyonlarıyla tanınan bir marka olarak sektörde önemli bir yer edinmişti. Özellikle yerel ve uluslararası müşterilerinin beğenisini kazanan tasarımları, markanın hızla büyümesine katkı sağladı. Ancak son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, mali sıkıntılara yol açtı ve bu da şirketin büyüme planlarını etkiledi.

DÜNYAYA AÇILMAYI PLANLIYORDU

Şirketin, New York ve Roma'da mağaza açma hedefi, markanın global pazarda daha da güçlenme isteğini gösteriyordu. Ancak bu planların şimdi askıya alınması, tekstil sektöründe çalışanları ve müşterileri derinden üzüntüye boğdu. Granz Moda’nın karşılaştığı bu zorluklar, tekstil sektöründeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor.

Konkordato ilanı, sadece Granz Moda için değil, genel olarak Türk tekstil endüstrisi için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Markanın geleceği, önümüzdeki süreçte mahkeme kararları ve yapılan düzenlemelerle şekillenecek. Granz Moda’nın durumu, ekonomik koşullara bağlı olarak gelişecek ve sektördeki diğer firmalar için de önemli bir örnek teşkil edecek.