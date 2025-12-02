Özellikle Çin’den dünyaya açılan markalar akıllı telefon pazarında büyük bir rekabetin önünü açtı. Akıllı telefonlara yönelik testleri ile bilinen AnTuTu yaptığı testler sonrası 2025 yılının en iyi Android telefonlarını açıkladı. Listede Çinli markaların yoğunluğu dikkat çekiyor.

2025 yılının kasım ayı itibari ile en iyi performans gösteren telefonlar listesinin zirvesinde Red Magic 11 Pro yer alıyor. Çin merkezli şirketin ürettiği telefon Türkiye’de henüz satışa çıkmadı.

Listenin ikinci sırasında ise iQOO 15 yer alıyor. OPPO, vivo ve realme gibi firmaların çatı şirketi olan BBK Electronics bünyesinde çalışmalarını sürdüren iQOO’nun amiral gemisi özellikleri ile duyurduğu telefon geçtiğimiz aylarda satışa çıktıktan sonra Çin’de rekor kırmıştı.

Listenin üçüncü sırasında ise bir başka Çinli firmanın telefonu OnePlus 15 bulunuyor. Yakın zamanda büyük beklenti ile çıkan telefon 165 Hz yenileme hızına sahip ilk akıllı telefon olduğu belirtiliyor.

Amiral gemisi altı telefonlar kategorisinde ise aynı markanın iki modeli bulunuyor. Listenin zirvesinde Poco X7 Pro yer alırken ikinci sırayı ise Poco X6 Pro kazandı. Yapılan testlere göre üçüncü sırayı ise realme GT 6T aldı.