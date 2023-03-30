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EuroCup'ta son 16 eşleşmeleri belli oldu. Bursaspor'a dişli rakip

EuroCup'ta normal sezon heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Türk Telekom, son 16 turunda İtalyan ekibi Brescia ile eşleşti. Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un rakibi ise İspanyol temsilcisi Gran Canaria oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:42
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İşte EuroCup'ta son 16 eşleşmeleri

EuroCup'ta son 16 eşleşmeleri belli oldu. Bursaspor'a dişli rakip
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7Days Eurocup'ta normal sezon aşaması tamamlandı.

Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un yer aldığı turnuvada normal sezonda takımlar 18 maç oynadı.

Türk Telekom, B Grubu'nda 13 galibiyet, 5 mağlubiyet ile Gran Canaria'nın ardından 2'inci sırada yer aldı.

Play-off'ta saha avantajını cebine koyan Ankara ekibi, A Grubu 7'incisi Brescia ile eşleşti.

Frutti Extra Bursaspor ise adını son 16 turuna yazdırsa da beklentilerin uzağında kaldı.

8 galibiyet, 10 mağlubiyet alan temsilcimiz, A Grubu'nu 8'inci sırada bitirdi.

Yeşil beyazlılar, son 16 turunda B Grubu lideri Gran Canaria ile eşleşti.

Eşleşmede saha avantajı İspanyol temsilcisinde olacak.

Son 16 turu 11-12 Nisan'da tek maç üzerinden oynanacak.

Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.


 

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