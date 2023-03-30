EuroCup'ta son 16 eşleşmeleri belli oldu. Bursaspor'a dişli rakip

7Days Eurocup'ta normal sezon aşaması tamamlandı.
Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un yer aldığı turnuvada normal sezonda takımlar 18 maç oynadı.
Türk Telekom, B Grubu'nda 13 galibiyet, 5 mağlubiyet ile Gran Canaria'nın ardından 2'inci sırada yer aldı.
Play-off'ta saha avantajını cebine koyan Ankara ekibi, A Grubu 7'incisi Brescia ile eşleşti.
Frutti Extra Bursaspor ise adını son 16 turuna yazdırsa da beklentilerin uzağında kaldı.
8 galibiyet, 10 mağlubiyet alan temsilcimiz, A Grubu'nu 8'inci sırada bitirdi.
Yeşil beyazlılar, son 16 turunda B Grubu lideri Gran Canaria ile eşleşti.
Eşleşmede saha avantajı İspanyol temsilcisinde olacak.
Son 16 turu 11-12 Nisan'da tek maç üzerinden oynanacak.
Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.