İşte iltihaptan eser bırakmayan mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan iltihapları temizleyen ayrık otunun faydaları dikkatlerden kaçmadı.

AYRIK OTU NEDİR?

Bilimsel kaynaklarda “agropyrum repens” adı ile bilinen ayrık otu; yabani ve otsu yapıya sahip bir bitki türüdür.

AYRIK OTUNUN FAYDALARI

-İltihap temizler

-İdrar söktürücü

-Kış hastalıklarını önler

-Kanı temizler

-Prostatın etkilerini hafifletir

-Cilt hücrelerini yeniler

-Ağrı kesicidir

AYRIK OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Ayrık otu, diz ağrılarına iyi gelen ve bağırsak sağlığını destekleyen bir bitkidir. Ancak fazla miktarda tüketilmesi zararlı olabilir. Bu yüzden ayrık otu çayı yaparken dikkatli olmalısınız.

İşte ayrık otu çayının yapılışı ve kullanımı:

Malzemeler: 2 yemek kaşığı kuru ayrık otu 500 ml kaynar su Limon dilimleri

Yapılışı: Kaynar suyu bir demliğe alın ve içine ayrık otunu atın. Demliği kapatın ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ayrık otu çayınız hazır olduğunda, fincanlara süzerek servis yapın. Limon dilimleri ile tatlandırabilirsiniz.

Ayrık otu çayını günde 3 fincandan fazla içmemeye özen gösterin. Aksi halde bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi zorlayabilirsiniz. Diz ağrılarınız varsa, ayrık otu çayını ılıttıktan sonra bir bez yardımı ile dizlerinize uygulayabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak yapmanız gerektiğini unutmayın.