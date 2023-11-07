İşte iltihaptan eser bırakmayan mucize ot

İnsanların korkulu rüyası olan iltihapları temizleyen ayrık otunun faydaları dikkat çekti.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
İşte iltihaptan eser bırakmayan mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan iltihapları temizleyen ayrık otunun faydaları dikkatlerden kaçmadı.

AYRIK OTU NEDİR?

Bilimsel kaynaklarda “agropyrum repens” adı ile bilinen ayrık otu; yabani ve otsu yapıya sahip bir bitki türüdür.

AYRIK OTUNUN FAYDALARI

-İltihap temizler

-İdrar söktürücü

-Kış hastalıklarını önler

-Kanı temizler

-Prostatın etkilerini hafifletir

-Cilt hücrelerini yeniler

-Ağrı kesicidir

AYRIK OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Ayrık otu, diz ağrılarına iyi gelen ve bağırsak sağlığını destekleyen bir bitkidir. Ancak fazla miktarda tüketilmesi zararlı olabilir. Bu yüzden ayrık otu çayı yaparken dikkatli olmalısınız.

İşte ayrık otu çayının yapılışı ve kullanımı:

Malzemeler: 2 yemek kaşığı kuru ayrık otu 500 ml kaynar su Limon dilimleri

Yapılışı: Kaynar suyu bir demliğe alın ve içine ayrık otunu atın. Demliği kapatın ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ayrık otu çayınız hazır olduğunda, fincanlara süzerek servis yapın. Limon dilimleri ile tatlandırabilirsiniz.

Ayrık otu çayını günde 3 fincandan fazla içmemeye özen gösterin. Aksi halde bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi zorlayabilirsiniz. Diz ağrılarınız varsa, ayrık otu çayını ılıttıktan sonra bir bez yardımı ile dizlerinize uygulayabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak yapmanız gerektiğini unutmayın.

İlgili Haberler
Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Hasarsız binayı da yıktılar Gündem
Hasarsız binayı da yıktılar
Metroda intihar girişimi Gündem
Metroda intihar girişimi
Beşiktaş'ın Antalya'da 3 puanı vermesine kim sebep oldu? Orhan Yıldırım soyunma odasında neler olduğunu açıkladı Spor
Beşiktaş'ın Antalya'da 3 puanı vermesine kim sebep oldu? Orhan Yıldırım soyunma odasında neler olduğunu açıkladı
Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı Spor
Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı
Anında etkili 10 doğal ağrı kesici ortaya çıktı Sağlık
Anında etkili 10 doğal ağrı kesici ortaya çıktı
Kırklareli Demirköy'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı Gündem
Kırklareli Demirköy'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
Muğla’da sisten göz gözü görmedi Yaşam
Muğla’da sisten göz gözü görmedi