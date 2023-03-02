İşte detoks deposu 5 kış besini

Bazen toksinleri vücuttan atmak için karaciğere yardım etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, konuyla ilgili bilgiler verdi. İşte o bilgiler:

“Meyve ve sebzeler antioksidan açısından daha zengin olduğundan zararlı maddelerin vücudumuzdan arındırılması için çok önemli bir fırsat sunuyor. Kullandığımız bakım ürünlerinden gıdalarla aldığımız kimyasallara, temizlik malzemelerinden böcek ilaçlarına, fast-fooddan alkol ve sigaraya, kirli havadan gereksiz yere içtiğimiz ilaçlara… Günlük hayatımızda pek çok zararlı etkenle iç içe yaşıyoruz. Gerçi vücudumuzun temas ettiği bu zararlı etkenlerden, toksinlerden kurtulmak için doğal bir sistemimiz var; bu görevi üstlenen karaciğerimiz vücudumuzu temizlemek için çok çalışıyor. Ancak bazen toksinleri vücuttan atmak için karaciğere yardım etmek gerekebiliyor.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir besin tek başına mucizevi olmamakla birlikte, meyve ve sebzeler antioksidan açısından daha zengin olduğundan zararlı maddelerin vücudumuzdan arındırılması için çok önemli bir fırsat sunuyor. Elbette tüketeceğiniz miktarda aşırıya kaçmamak kaydıyla. 1 porsiyon içeceği gün içerisinde 1 kez ihtiyaca göre ana öğün veya ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Ancak diyabet, hipertansiyon, tiroit gibi hastalıkları olanların mutlaka dikkatli tüketmesi gerekiyor”

Ayça Güleryüz, vücudu arındırmak için detoks etkili 5 kış besinini ise şöyle sıraladı:

TURP

Turp bol miktarda lif sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda safra üretimini düzenlerken, karaciğeri ve safra kesesini koruyor. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içermesi sayesinde bağışıklık sistemini de destekleyen turp, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmada önemli bir besin. Özellikle kırmızıturp, antosiyanin açısından zengin olup, karaciğer, mide, böbrekler, mesane ve kardiyovasküler sistem için de koruyucu.

GREYFURT

Yüzde 88’i sudan oluşan greyfurt C vitamininin de iyi bir kaynağı olup, vücudu toksinlerden arındırmaya oldukça yardımcı. Ayrıca lif açısından oldukça zengin olduğu için bağırsakların çalışmasına destek oluyor. Yüksek lif içermesi tokluk hissinizin artmasına yardımcı olurken kilo verme diyetlerinizde iyi bir alternatif olabilir. Ancak greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime girdiğinden ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

KİVİ

Kış meyvesi olan kivi, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili C vitamini açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca A, B2, E, K vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, bakır ve fosfor minerallerini de içeriyor. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor, kabızlığı gideriyor. Actinidin enzimi içeriği sayesinde sindirimi de kolay olan bir besin.

ISPANAK

Ispanak kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bir sindirim sistemini teşvik etmeye yardımcı olan lif ve su açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, demir ve magnezyum içeriyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak bağışıklığı desteklerken aynı zamanda cilde ve saça yapı sağlayan kolajenin üretimi için çok önemli.

BALKABAĞI

Kabak cildimizin sağlığında önemli bir rol oynadığı tespit edilen C ve E vitaminlerinin yanı sıra A vitaminine dönüşen beta-karoten içeriyor. Parlak turuncu renkleriyle ünlü olan bal kabağı, bağışıklık sistemini desteklemede de önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, lif yönünden zengin olmasının bağırsakların temizlenmesine katkı sağladığını ve kabızlık gibi bağırsak şikayetlerini azalttığını ortaya koyuyor.