İşte kışın kereviz yemenin nedenleri

Kışın etkileri başladı. Bu nedenle bağışıklığın korunması için kışın tüketilen yiyeceklerin en vitaminli olanlarını tercih etmek gerekiyor. İşte kereviz ve neden yememiz gerektiği sorusunun yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte kışın kereviz yemenin nedenleri

NEDEN KEREVİZ YENİLMELİ

Karaciğer enzim fonksiyonu ve kötü yağ birikimi düzeylerinde iyileşme sağlıyor. Ayrıca kerevize özel kokusunu veren fitalid maddesi karaciğeri koruyor. Kerevizdeki apium molekülü mide zarını iyileştiriyor. Kalori açısından son derece düşük değere sahip kereviz, lipit (yağ) metabolizmasını düzenlemeye yardımcı oluyor.

Bu nedenle kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.

Ayrıca yüksek su ve elektrolit içerdiğinden su kaybını önleyebiliyor.

Kereviz tohumu, içerdiği bileşikler sayesinde sindirim sistemi ve üreme organlarındaki bakteriyel enfeksiyonlarla mücadele edebiliyor.

Gastrik asit seviyelerini de kontrol altına aldığı biliniyor.

Yüksek su ve lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekliyor.

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