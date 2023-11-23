İşte menopoza iyi gelen ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sarı kantaron otu; Menopoz döneminde yaşanan ruhsal dalgalanmaların şiddetini hafifletir. Kafein, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıkların bırakılmasına yardım eder.

MENOPOZ NEDİR?

Menopoz tıpkı bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk gibi hayatın bir dönemidir. Menopoz döneminde yumurtalıklardaki (overler) folikül miktarı azalır ve buna bağlı olarak östrojen üretimi azalır. Zamanla östrojen üretimi kesilir ve yumurtalıklar küçülür.

SARI KANTARON NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron yağı, kurutulmuş ya da taze sarı kantaron bitkisinden elde edilebilir. Sarı kantaron çiçekleri cam bir kavanoza konur ve üzerine saf zeytinyağı dökülür. Bu karışım güneşli bir yerde 2-3 ay boyunca günde 2-3 saat bekletilir. Böylece sarı kantaron yağı hazır hale gelir. Bu yağı içmek ya da cilt ve saçlara uygulamak mümkündür. Sarı kantaron yağı nasıl içilir?

Günde bir tatlı kaşığı bu yağı aç ya da tok karnına alabilirsiniz. Sarı kantaron yağı içmenin vücudunuza faydası vardır. Çünkü bu yağ bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Hastalıklara karşı korunmak için sarı kantaron yağı içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Sarı kantaron yağı saçlarınıza da iyi gelir. Saç diplerinize masaj yaparak bu yağı sürerseniz, saçlarınız daha sağlıklı ve ışıltılı olur. Sarı kantaron yağı çatlakları önlediği için hamile kadınlar karın bölgelerine bu yağı sürebilir.

Sarı kantaron yağı bacaklardaki varisleri de tedavi edebilir. Varisli bacaklara nazikçe masaj yaparak bu yağı sürerseniz, bitkinin kan akışını hızlandırıcı etkisi sayesinde varislerden kurtulabilirsiniz. Sarı kantaron yağı ile bedeninizi daha sağlıklı kılabilirsiniz.