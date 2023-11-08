İşte nefesi ferahlatan dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların yaşamını olumlu etkileyen nefesi ferahlatan dere otu dikkatlerden kaçmadı.

NEFESİ BÖYLE FERAHLATIYOR

Dereotu tohumu faydaları nefes üzerinde hissedilebilir. Dereotu tohumu ve yaprakları nefes tazeleyici olarak bilinir. Dereotundaki uçucu yağların anti-mikrobiyal, dezenfektan, antioksidan özelliği ağız enfeksiyonlarını hafifletmeye yardımcı olurken, serbest radikallerin diş etlerine ve dişlere verdiği zararı aza indirebilir. Sağlıklı bir ağız için bu bitkinin gücünden yararlanabilirsiniz.

DEREOTU NASIL TÜKETİLMELİ?

Dereotu, salata ve yemeklere lezzet katan bir bitkidir. Taze olarak kullanabileceğiniz gibi kurutulmuş veya tohum şeklinde de faydalanabilirsiniz. Dereotu salatası yapmak için ince kıyılmış dereotunu diğer yeşilliklerle harmanlayabilir, limon suyu ve zeytinyağı ile tatlandırabilirsiniz. Dereotu, cacık, balık, fırın sebzeler gibi yemeklere de çok yakışır. Omlet yaparken dereotu ekleyerek daha lezzetli bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Çorba ve soslarınıza da dereotu ilave ederek daha aromatik bir tat elde edebilirsiniz. Dereotu tohumlarını baharat olarak kullanabilir, turşu kurarken veya çay yaparken de kullanabilirsiniz. Kuru dereotu alırken aktarlardan temin edebilirsiniz. Ancak kuru dereotu taze olanından daha acı ve keskin bir tada sahiptir, bu yüzden az miktarda kullanmaya dikkat edin. Dereotu tüketirken karbonhidratlı yiyeceklerden kaçının. Dereotu poğaça gibi ürünler hem kalorili hem de sağlıksızdır. Dereotu fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İshal, mide bulantısı, kusma, ağızda kaşıntı, dilde ve boğazda şişlik gibi belirtiler görülebilir. Havuç alerjisi olanlar dereotuna da alerjik olabilir. Lityum kullanan, diyabet hastası veya yakın zamanda ameliyat olacak kişiler, dereotu içeren takviyeleri doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Emziren ve hamile kadınlar da bu tip takviyelerden uzak durmalıdır. Dereotu, hamilelikte düşük riskini artırabilir. Tiroit hastalığı olanlar için dereotunun etkisi konusunda farklı araştırmalar vardır. Bazıları dereotunun zararlı olabileceğini, bazıları ise hem hipotiroidi hem de hipertiroidi için faydalı olabileceğini söyler.