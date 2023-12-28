İşte Osmanlının hakkında fetva çıkardığı şifalı ot ve müthiş yararları

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İşte Osmanlının hakkında fetva çıkardığı şifalı ot ve müthiş yararları
Karabaş otu nelere iyi geliyor? Sağlığa birçok yararı var. İşte o yararlar...

Karabaş otu lavanta ile aynı aileye mensup. Diğer isimleri şöyle:
Yalancı lavanta, Gargan, Keşiş otu.
Osmanlı döneminde koleraya karşı kullanılması için hakkında ferman bile çıkarılan bir ot. 1. Dünya Savaşı’nda mikrop öldürücü olarak kullanılmış.

Ülkemizde Batı Anadolu bölgelerindeki makiliklerde kendiliğinden bitiyor. Dünyada ise Orta Avrupa’da yetişiyor. Uçucu yağında şifalı özelliği bulunur. Anadolu’nun bazı bölgelerinde, karabaş otu reçeli tüketiliyor. Temmuz ayında açan çiçekleri taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabiliyor.

İŞTE KARABAŞ OTUNUN YARARLARI

Öksürük ve özellikle balgam şikayetinin azaltılmasında oldukça etkili.

Harici olarak kullanıldığında ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

Mide ve bağırsaklardaki gazı azaltıyor, sindirim sistemindeki ağrıları gidiriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Öksürük kesiyor.

Kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı oluyor.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Kanser hastalığıyla savaşıyor.

Tümörlerin büyümesini yavaşlatır.

Nikotine duyulan ihtiyacı azaltıyor.

Vücudu rahatlatıyor.

Stresi azaltıyor.

Uzmanlar, 15 günden fazla kullanılmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor ve kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmasını öneriyor.

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